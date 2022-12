Milano, donna denuncia violenza sessuale: «Sono stata aggredita e violentata mentre correvo»

Una donna ha denunciato uno stupro nel Milanese, a Locate di Triulzi. Secondo il racconto della vittima, una 40enne che risiede in zona, un uomo l’avrebbe assalita mentre correva lungo una strada di campagna. I contorni della vicenda non sono ancora ben definiti e sono in corso aggiornamenti, ma la signora ha raccontato ai carabinieri di essere stata bloccata per le spalle intorno alle 15 di oggi 23 dicembre – riporta Milano Today – e di essere stata trascinata in un boschetto dove ha subito la violenza. A compierla sarebbe stato un uomo di origini africane che l’avrebbe costretta ad avere con lui un rapporto sessuale completo. Ancora sotto shock, la vittima ha allertato il 112 appena l’uomo si è allontanato. Sopraggiunti i soccorsi la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Mangiagalli di Milano. Sul luogo si sono recati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia di San Donato. I militari sono al lavoro per ricostruire gli eventi e stanno perlustrando l’area alla ricerca di indizi sull’accaduto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: