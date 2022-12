Frattini, il cordoglio di Mattarella per la morte. Che cos’è il Consiglio di Stato di cui era presidente

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il suo cordoglio per la morte di Franco Fattini: «La morte del presidente Franco Frattini mi addolora profondamente. La sua scomparsa priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo che in questi anni ha recato un importante contributo alla vita delle nostre istituzioni». E ancora: «In Parlamento, alla guida di importanti ministeri, come componente della commissione della Unione europea, nella autorevole presidenza del Consiglio di Stato e nell’impegno politico, culturale, amministrativo la sua presenza è sempre stata da tutti apprezzata in grande misura». Infine: «Esprimo ai familiari il più partecipe cordoglio della Repubblica e mio personale, ricordandone le tante occasioni di incontro e di collaborazione».

Che cos’è il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, di cui Frattini era presidente, è organo giurisdizionale e di appello della giustizia amministrativa. Previsto dall’articolo 100 della Costituzione, è un organo giurisdizionale che si pone in posizione di terzietà tra la pubblica amministrazione e il cittadino. L’ente ha operato come tribunale di primo grado fino alla formazione dei tribunali amministrativi regionali (Tar) nel 1971. Tutela gli interessi legittimi dei cittadini che si appellano contro le decisioni della pubblica amministrazione. Ad occuparsi della giurisdizione amministrativa sono le sezioni IV, V e VI del Consiglio, che ha sede a Palazzo Spada a Roma. Nella sua funzione amministrativa il Consiglio fornisce una consulenza ai governi, alle Camere e alle Regioni. Il Consiglio è composto è composto dal presidente, dal presidente aggiunto, dai presidenti di Sezione e dai consiglieri di Stato. Il Consiglio di presidenza elegge il presidente, che poi viene nominato con decreto del presidente della Repubblica.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: