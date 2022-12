Foggia, tragedia a Natale: un bambino di 8 anni muore in un incidente stradale

A bordo dell’auto una donna. Lo scontro è avvenuto in periferia, nei pressi di Borgo Segezia

Un bambino di 8 anni, di origine albanese, è morto il giorno di Natale in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Borgo Segezia alla periferia di Foggia. Secondo le prime informazioni, a bordo dell’auto che l’ha travolto c’era un donna. Quando è successo lo scontro, il piccolo si trovava sul ciglio della strada statale 90, tra Foggia e Bovino. L’area è caratterizzata dall’assenza di illuminazione e dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagna nei dintorni. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e il personale medico del 118. Il bambino è stato così trasportato in ospedale, ma non c’è stato niente da fare: è deceduto poco dopo. Le autorità sono al lavoro nel tentativo di delineare l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto di copertina: Foggia da archivio

