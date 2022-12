Giappone, 17 morti per le nevicate degli ultimi 10 giorni. 93 feriti – I video

In alcune zone, la neve ha raggiunto fino a un metro di profondità in sole 24 ore

Le pesanti nevicate che stanno travolgendo il Giappone hanno provocato la morte di almeno 17 persone negli ultimi 10 giorni. I feriti salgono, invece, a 93. Le aree più colpite riguardano la costa occidentale e l’isola settentrionale di Hokkaido dove migliaia di abitazioni sono rimaste al buio a causa di blackout elettrici. In alcune zone, la neve ha raggiunto fino a un metro di profondità in sole 24 ore, come nella cittadina di Oguni, nella regione nord-occidentale di Yamagata. Gli uffici comunali hanno mandato l’allerta ai residente delle aree colpite invitando la popolazione a restare in casa e a evitare tragitti in automobile, dopo che diversi veicoli sono rimasti impantanati. Alcuni sono morti mentre tentavano di rimuovere la neve dai tetti o sono rimasti sepolti a causa di grandi cumuli di neve caduti dagli stessi.

I danni all’energia elettrica e ai trasporti

L’agenzia per la gestione dei disastri, citata dal Guardian, ha riferito di una donna 70enne che è stata trovata sotto un cumulo di neve crollatole addosso all’improvviso nella città di Nagai nella prefettura di Yamagata, a circa 300 km (180 miglia) a nord di Tokyo. Molti i danni provocati all’energia elettrica. In un’isola del Giappone settentrionale la neve si è abbattuta in una torre di trasmissione energetica, lasciando all’incirca 20mila persone senza elettricità nella mattinata di Natale. Disagi anche sul fronte dei mezzi di trasporto: decine di treni e voli sono rimasti bloccati nel nord del Giappone, fino a ieri 25 dicembre.

