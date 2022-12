Francia, «Quando guarderete questo filmato, sarò morto»: le ultime parole di un iraniano prima di suicidarsi per protesta – Il video

«Quando guarderete questo video, sarò morto». Sono state queste le ultime parole di addio di Mohammad Moradi, un 38enne iraniano che si è suicidato ieri, 26 novembre, gettandosi nel Rodano a Lione, in Francia, per attirare l’attenzione sulla situazione del suo Paese. L’Iran è scosso da diversi mesi da cortei e manifestazioni per un profondo dissenso da parte della cittadinanza a seguito dell’uccisione di Mahsa Amini, la 22enne curdo-iraniana morta sotto custodia della polizia morale dopo essere stata fermata per non aver indossato correttamente il velo. Il 38enne è stato trovato annegato nel tardo pomeriggio di ieri, secondo quanto riferisce la polizia locale. «La polizia sta attaccando le persone, abbiamo perso molti figli e figlie, dobbiamo fare qualcosa», ha detto l’uomo nel video prima di uccidersi. «Ho deciso di suicidarmi nel fiume Rodano, è una sfida dimostrare che noi, popolo iraniano, siamo molto stanchi di questa situazione» ha concluso.

