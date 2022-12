Padova, uccisa in casa un’84enne, in fin di vita il marito. In caserma per accertamenti una delle figlie

È stata rintracciata la seconda figlia dell’anziana di 84 anni trovata morta questa mattina, 27 dicembre, nella sua casa a San Martino di Lupari (Padova). In un primo momento i carabinieri non erano riusciti a mettersi in contatto con lei – che viveva assieme ai genitori – finché è stata individuata in provincia di Vicenza, in una località che aveva raggiunto in auto. Il marito della donna, un 89enne, è stato rinvenuto gravemente ferito per un trauma alla testa ed elitrasportato all’ospedale di Padova. La vittima si chiamava Maria Angelo Sarto. Secondo le prime informazioni, a scoprire il fatto è stata l’altra figlia della coppia, la quale – non sentendoli al telefono – aveva deciso di passare a casa dei genitori verso le 11. Trovandoli riversi in un bagno di sangue, ha immediatamente allertato il 118 e le forze dell’ordine. L’area è stata transennata dalle autorità così da permettere i rilievi previsti dal caso. Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio, che potrebbe essere avvenuto all’interno della cerchia familiare. Si esclude, invece, la rapina finita male. Padova Oggi riferisce che la porta di casa e gli infissi non presenterebbero forzature e dalle camere non mancherebbero gioielli e denari che l’anziana coppia aveva da parte. Inoltre, dalle prime analisi esterne effettuate sul cadavere della donna, si escluderebbero tra le armi del delitto pistole e lame. Si tratta più probabilmente, secondo gli inquirenti, di un corpo contundente. La posizione della figlia rintracciata a Vicenza è ora al vaglio degli investigatori presso la caserma dei carabinieri del luogo. Le autorità sono al lavoro nel tentativo di ricostruire le ore della coppia precedenti al delitto e delineare l’esatta dinamica dei fatti.

