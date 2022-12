Una persona è morta in un tamponamento a catena che ha coinvolto oltre 200 veicoli su un ponte nella Cina centrale, il Zhengxin Huanghe sul fiume giallo, non lontano dalla città di Zhengzhou. «Non c’è via d’uscita. Fa troppa paura, non credo ci siamo modo di lasciare il ponte», si sente dire a una persona nel video. Molte persone sono rimaste ferite nel maxi incidente, nato a causa della nebbia che ha ridotto significativamente la visibilità sulla strada a scorrimento veloce che attraversa il ponte, facendo sì che le auto si ammassassero una sopra all’altra. Secondo il servizio meteorologico locale citato dal Telegraph, la visibilità era inferiore a 200 metri al momento dell’incidente, mercoledì mattina. Per sbrogliare il groviglio di auto e camion sono stati necessari 11 camion dei vigili del fuoco, con 66 pompieri a bordo.

