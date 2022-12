Morto il nipote di Bob Marley a 31 anni, il cantante Jo Mersa trovato senza vita in auto

È morto a 31 anni il cantante Joseph “Jo” Mersa Marley, figlio di Stephen e nipote della leggenda del reggae Bob Marley. Secondo quanto riporta Tmz, il 31enne statunitense è stato trovato senza vita nella sua auto con gli sportelli ancora aperti. Secondo i media americani, l’uomo potrebbe essere morto per le complicazioni di un attacco d’asma. Nato e cresciuto in Giamaica, Jo Mersa Marley si era trasferito da giovanissimo negli Stati Uniti per proseguire i suoi studi in ingegneria audio al Miami Daje College prima di iniziare la carriera musicale. Dopo la pubblicazione dell’Ep Comfortable nel 2014, il successo è arrivato nel 2016 con il singolo Burn it down. Nel 2021 aveva lanciato l’Ep Eternal. Il 31enne lascia sua moglie e un figlio. Nelle sue ultime interviste, Jo Mersa Marley parlava dell’inevitabile confronto con suo nonno, che diceva di non vivere con eccessiva pressione, ma con rispetto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: