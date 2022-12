Meloni esulta: «Abbiamo approvato la legge di Bilancio con un giorno di anticipo. Mi fido dei miei alleati di governo» – Il video

Non era scontato, ma la presidente del Consiglio ce l’ha fatta a presentarsi davanti ai giornalisti, per la conferenza stampa di fine anno, avendo in tasca l’approvazione della legge di Bilancio. Poco dopo le 11, Palazzo Madama ha dato il suo via libera definitivo alla Manovra, con 107 voti a favore e 69 contrari. E alle 11.30, nella nuova aula dei gruppi parlamentari in via Campo Marzio, Giorgia Meloni si sottopone alle domande della stampa. «Non è esattamente la conferenza stampa di un governo che ha lavorato un anno, è più una conferenza stampa di inizio mandato», esordisce il capo dell’esecutivo. Mostra vicinanza ai giornalisti, offrendo la disponibilità del governo a collaborare per rivedere le questioni salariali e di precariato della categoria. Poi risponde alla prima domanda sulla Manovra: «Mi fido dei miei alleati al governo, al di là dei dibattiti naturali e delle divergenze all’interno – di una coalizione -. Ci sono sfumature diverse, ma contano i fatti. È stata una manovra politica, approvata con un giorno in anticipo rispetto a quelle degli ultimi due anni. Pur investendo la gran parte delle risorse sul caro bollette, siamo riusciti a mantenere gli impegni presi. La legge di Bilancio è stata approvata in un’ora – sottolinea Meloni -. La volontà di questo governo è di lavorare bene e mantenere le scadenze. Ci siamo riusciti. Trovo un clima assolutamente positivo nella maggioranza, non posso certamente lamentarmi».

Covid e disposizioni per i passeggeri provenienti dalla Cina

Il secondo tema trattato riguarda il Covid, con le nuove disposizioni per sottoporre a tampone i passeggeri dei voli provenienti dalla Cina, dove si sta riscontrando un exploit di contagi. «Ci siamo mossi immediatamente. In coerenza con quello che avevamo chiesto di fare il passato. Ci aspettiamo che l’Unione europea voglia operare in questo senso – osserva, rilevando la necessità che l’efficacia delle restrizioni prescinde da una loro adozione a livello comunitario -. La notizia che mi dà adesso il ministro Schillaci è che in questo momento occorre inviare un messaggio tranquillizzante, perché la maggior parte – dei tamponi sequenziati fatti su passeggeri cinesi – sono legati a Omicron. Penso siano utili i controlli, i tamponi, le mascherine. La mia idea è che si debba lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini piuttosto che sulla coercizione, il caso cinese lo dimostra. La situazione in Italia – conclude – è abbastanza sotto controllo, stiamo monitorando minuto dopo minuto». La presidente del Consiglio ha anche detto di avere in mente l’istituzione di un osservatorio sul Covid.

Reddito di cittadinanza

«Il lavoro lo creano le aziende, lo Stato non può abbattere la povertà per decreto». Esordisce così la presidente del Consiglio rispondendo a una domanda sul depotenziamento del Reddito di cittadinanza adoperato dal suo governo. «Noi stiamo lavorando per mettere in condizioni le aziende di assumere. Ci vuole maggiore occupazione, considerando comunque che il mercato del lavoro è cambiato. Bisogna evitare che il lavoro sia fatto in nero. Occorre diversificare le tipologie contrattuali, facendo i controlli per evitare distorsioni». Addentrandosi sul costo del Reddito di cittadinanza per lo Stato, Meloni prima dice di aver voluto mantenere le tutele per sette mesi, «perché vogliamo affrontare la sfida di trovare posti di lavoro», e poi rimarca: «Mentre l’Italia in passato spendeva otto miliardi di euro per mantenere persone in grado di lavorare, sempre l’Italia decideva di restituire otto miliardi di euro all’Europa per il Fondo sociale europeo. Ora ci sono 13 miliardi per la nuova programmazione e poi i fondi del Pnrr. Io immagino un meccanismo cosi: quando ci si reca ad un centro per l’impiego il soggetto deve essere in grado di indicare il lavoro. Se il tema della congruità è “io non voglio accettare un lavoro sottopagato” sono d’accordo, ma se il tema della congruità è “non considero il lavoro all’attesa dei miei studi” allora no. Tutti vorremmo trovare il lavoro dei nostri sogni ma non capita a tutti. Non si può pensare di rimanere a casa e farsi mantenere da chi paga le tasse – e conclude -. Bisogna creare una filiera di rapporto tra il mondo dell’istruzione e del lavoro. Per parte non si trova il lavoro ma per parte non si trovano i lavoratori. Questa è la sfida da affrontare, è un fatto culturale, mettersi in gioco per avere le proprie soddisfazioni».

Pnrr e obiettivi raggiunti

«Sono contenta che il governo italiano sia riuscito a raggiungere tutti i 55 obiettivi previsti per inviare ora la lettera all’Unione europea e richiedere la tranche di 19 miliardi di euro. Quando siamo arrivati, dei 55 obiettivi erano stati conseguiti 25. Abbiamo lavorato per terminare gli altri 30. Questa staffetta ha funzionato, sono contenta che si sia riusciti. Come? Con la scelta politica di concentrare le competenze del Pnrr sotto la guida di un unico ministero, e di mettere sotto la stessa competenza i Fondi di coesione europei, per evitare sovrapposizioni. Ora si entra nella parte difficile del Pnrr – sostiene la presidente del Consiglio -. Il grosso fatto fin qui erano programmazione e riforme, sulla carta. Ora questi obiettivi devono diventare cantieri, e qui – aggiunge – ci sono oggettivamente difficoltà, dall’aumento dei costi delle materie al caro energia. E il piano è stato scritto prima del conflitto in Ucraina. Il RepowerEu è uno strumento interessante, va mediato con il Pnrr. Stiamo avendo un’interlocuzione quotidiana con la Commissione europea, il rischio è che le risorse non arrivino a terra – e conclude -. Abbiamo riattivato immediatamente la cabina di regia sul Pnrr, che mette insieme tutti gli attori e tutti i livelli. Questo è un tema che non si vince solo a livello di governo, ci vuole un rapporto con gli enti locali, di reciproca fiducia e sprone con tutti i livelli istituzionali. La cabina di regia l’abbiamo convocata in maniera serrata e i risultati sono arrivati».

Catasto e condoni fiscali

«Sul catasto si può fare una mappatura delle costruzioni, ma da questo governo non partirà mai un aumento della tassazione sulla casa. Soprattutto sulla prima casa che per noi è non pignorabile e non tassabile». Così Meloni rispondendo a una domanda sull’aggiornamento del catasto, tema che ha accompagnato l’ultima fase del governo Draghi. Per quanto riguarda invece l’allentamento delle maglie fiscali contenuto nella legge di Bilancio 2023, la presidente del Consiglio sottolinea: «Nella nostra Manovra non ci sono condoni, vogliamo immaginare un dialogo con i contribuenti senza favorire gli evasori fiscali – osserva, ricordando tra l’altro le assunzioni per il personale delle Agenzie delle entrate e la norma contro “le aziende apri e chiudi” -. Stiamo favorendo cose di buon senso. La rateizzazione non è un condono – ribadisce -. Bene che chi paga veda risolto contenzioso. I condoni non ci sono nella nostra legge di Bilancio. Le uniche cartelle stralciate sono vecchie più di 7 anni: allo Stato costa più riscuoterle che stralciarle».

Nato e Qatargate

La parte centrale della conferenza stampa è dedicata ad argomenti di politica internazionale. «Il tema di quello che si investe in difesa riguarda la capacità di una nazione di difendere i suoi interessi – dice Meloni -. Confermo la volontà dell’Italia di mantenere gli impegni presi con la Nato», ovvero portare le spese militari al 2% del Pil. Sullo scandalo del Qatargate, «una cosa mi ha molto innervosito: molti colleghi internazionali definiscono questi fatti con la locuzione “italian job”, come se fosse una macchia sulla nostra Nazione. La vicenda non riguarda solo italiani, anche belgi, greci ed esponenti di altre nazioni. Semmai è un tema di partito, un “socialist job”. Se avesse riguardato i conservatori sarebbe stato un “conservative job”. Riguarda una famiglia politica, ma non l’Italia. Va difeso l’orgoglio e l’onore della Nazione che rappresento dagli attacchi. Le responsabilità sono trasversali non fra i partiti ma fra le Nazioni. In passato – e chiude sul tema – mi è capitato di denunciare la differenza fra legittimi accordi fra nazioni di tutto il mondo, ad esempio commerciali, e il tentativo di favorire il soft power, il condizionamento che alcune nazioni facevano in Italia e in Europa. Quello che accade ne è la dimostrazione».

Iran

Sulla repressione delle proteste in corso in Iran, «per noi è inaccettabile e non intendiamo tollerarla oltre, abbiamo sempre avuto un approccio dialogante ma, se queste repressioni non dovessero cessare e non si dovesse tornare indietro, l’atteggiamento dell’Italia dovrà cambiare, con quale provvedimento dovrà essere oggetto di una interlocuzione a livello internazionale». Poi, la presidente del Consiglio si sofferma sulla storia della scacchista Sara Khadim al-Sharia, che ha preso parte al Campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossare il velo: «Sono stata colpita dalla storia di questa campionessa di scacchi che decide di partecipare al mondiale di scacchi togliendosi il velo al cospetto del mondo. Mi ha fatto riflettere. Siamo abituati a gesti simbolici ma, di solito, i nostri non hanno conseguenze potenzialmente così gravi come quelle che potrebbe avere questo. Questo riguarda lei e altri che in Iran stanno facendo gesti simbolici, sapendo che possono pagare prezzi altissimi. Questo deve farci riflettere sul valore della libertà, che noi diamo per scontata».

Blocco navale e approvvigionamento di gas dal Nord Africa

«Non ho mai inteso il blocco navale come inviare navi della Marina e scatenare una guerra. Il blocco navale deve essere una missione europea in accordo con i Paesi africani per evitare le partenze dei migranti irregolari. Io continuo a lavorare in questa direzione – afferma Meloni, legando il fenomeno dell’immigrazione a quello dell’approvvigionamento energetico dall’Africa -. Fedele all’insegnamento di Papa Giovanni Paolo II dico che in Africa bisogna avere un approccio diverso da quello visto in questi anni. Il tema dell’energia offre un’occasione all’Europa di tornare ad essere presente in Africa e offre all’Italia l’opportunità di essere la Nazione capofila di questo nuovo approccio europeo all’Africa. I Paesi africani sono interessati alle nuove tecnologie dell’approvvigionamento energetico. Credo che con poche risorse spese bene si possa ragionare per produrre l’energia che serve diversificando le fonti di approvvigionamento e fare dell’Italia la porta di ingresso di questa energia». Meloni rilancia il cosiddetto piano Mattei per l’Africa: «L’approccio che raccontava Mattei non era predatorio. Noi andiamo – riferendosi tra l’altro all’operato dell’Eni – non per portare via qualcosa ma per lasciare qualcosa. Per questo c’è grande domanda d’Italia in Africa».

