Morto Pelè, l’annuncio della figlia Kely sui social: «Tutto ciò che siamo, è grazie a te»

«Tutto ciò che siamo, è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace». Sono queste le parole con cui Kely Nascimento, la figlia dell’ex calciatore iconico Pelè, ha annunciato su Instagram la morte del padre. E ha condiviso una foto che ritrae le mani della famiglia unite. Il leggendario “O Rey” – che si trovava all’ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 29 novembre a causa di un tumore al colon – è deceduto oggi 29 dicembre all’età di 82 anni. Già lo scorso 26 dicembre la figlia Kely aveva condiviso sui social una foto che ritraeva la famiglia in ospedale. «Anche nella tristezza dobbiamo solo ringraziare per essere insieme», aveva scritto. Poi gli auguri: «Voglio ringraziare per l’affetto di tutti voi, ringraziarvi per essere qui ora con lui. Buon Natale. Molta salute, tanto amore, tanta gioia, tante risate e tanta passione, oggi e sempre, per tutti voi. Un’altra notte insieme a lui». Nei giorni scorsi i medici avevano allertato la famiglia perché il cancro stava progredendo sempre di più e necessitava «di una maggiore assistenza per curare l’insufficienza renale e cardiaca». In più occasioni, Kely Nascimento è apparsa sui social con il padre. In precedenza aveva condiviso una foto in cui poggiava la testa al petto del calciatore steso sul letto dell’ospedale. «Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme».

L’eredità

L’ultimo post pubblicato dalla famiglia è accompagnato da una foto del campione sorridente: «L’ispirazione e l’amore hanno segnato il viaggio del re Pelé, serenamente scomparso oggi. Nel suo viaggio, Edson ha incantato il mondo con il suo genio nello sport, fermato una guerra, realizzato opere sociali in tutto il mondo e diffuso quella che più credeva essere la cura per tutti i nostri problemi: l’amore. Il suo messaggio oggi diventa un’eredità per le generazioni future. Amore, amore e amore, per sempre».

