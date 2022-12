«Ratzinger lucido e vigile», l’aggiornamento dal Vaticano: il Papa emerito grave ma stabile

Restano stabili le condizioni di salute di Joseph Ratzinger, secondo l’ultimo aggiornamento del direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Mentre in tutto il mondo cattolico cresce l’apprensione e le espressioni di vicinanza per il Papa emerito, dopo che ieri Papa Francesco aveva chiesto di pregare per lui perché «molto ammalato», Bruni ha spiegato che Benedetto XVI «è riuscito a riposare bene la notte scorsa, è assolutamente lucido e vigile oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile». Poche ore prima fonti in contatto con l’ex monastero Mater Ecclesiae, dove risiete Ratzinger, avevano spiegato all’Ansa che per il momento la situazione non fosse cambiata. Il Papa emerito continua a essere monitorato costantemente dai medici.

