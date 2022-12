No! Zelensky non ha detto di voler invadere la Russia e conquistare Mosca

Zelensky non ha mai pronunciato queste parole, né nel discorso durante il quale è stata scattata la foto su Facebook, né in altri contesti.

L’Ucraina che si spinge nell’entroterra russo, fino ad arrivare alla capitale e conquistarla. Sembra la trama di un film ucronico, ma si tratta solo di quello che secondo alcuni utenti su Facebook sarebbe stato detto dal presidente del Paese Volodymyr Zelensky. «La Russia verrà annessa all’Ucraina», si legge nei post su Facebook che attribuiscono la dichiarazione al numero uno di Kiev. Tuttavia, Zelensky non ha mai rilasciato dichiarazioni in cui ha pronunciato queste parole. Vediamo tutto nel dettaglio.

Per chi ha fretta:

Alcuni post su Facebook sostengono che Zelensky abbia dichiarato di voler invadere la Russia e prendere Mosca.

Zelensky non ha mai pronunciato queste parole, né nel discorso durante il quale è stata scattata la foto su Facebook, né in altri contesti.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post che sbeffeggiano il leader di Kiev. In sovraimpressione si legge:

Una volta liberata l’Ucraina, attaccheremo Mosca. E la Russia verrà annessa all’Ucraina.

Il presidente ucraino viene inquadrato dall’obiettivo della fotocamera mentre parla di fronte a un leggio. Alla sua destra, coperto dalla scritta «annessa» c’è un bicchiere d’acqua, ben visibile nella foto originale di Afp, ripresa da AdnKronos.

Cercando la foto originale, si scopre che questa è stata scattata il 23 agosto a Kiev, in occasione di una conferenza stampa tenuta dal leader ucraino assieme al presidente polacco Andrzej Duda. Dell’evento si trovano le immagini e il commento sul profilo Facebook ufficiale di Zelensky, dove si può vedere la registrazione dell’intera conferenza. Si vede chiaramente lo stesso bicchiere d’acqua dello scatto di Afp.

Della diretta c’è un resoconto completo sul Kiev Independent. Nel suo discorso, il Zelensky ha dichiarato: «Cosa farà l’Ucraina se Kiev verrà attaccata? Lo stesso che sta facendo ora. Per me, da presidente, sono sicuro, come ogni ucraino, che non c’è differenza tra Kiev, Chernihiv, o il Donbass. Sono tutti gli stessi». «I russi riceveranno una risposta. Ogni giorno la nostra risposta aumenterà, e diventerà sempre più forte» ha continuato Zelensky, che non ha parlato di invasione della Russia o di una presa di Mosca.

Nella sera dello stesso giorno, l’ufficio della presidenza ucraina ha rilasciato un comunicato. Al suo interno non viene mai menzionata la parola Mosca. La parola Russia e gli aggettivi che da essa derivano vengono utilizzati solo per parlare dell’aggressione all’Ucraina e mai di un’invasione da parte di Kiev.

In generale, una dichiarazione simile da parte del presidente ucraino avrebbe scatenato enorme clamore mediatico. Cosa che non si è verificata. Ricercando su Google le parole chiave «Zelensky we will invade Russia», non appare nessun articolo che riporti l’affermazione.

Conclusioni:

Alcuni post su Facebook sostengono che Zelensky abbia dichiarato di voler invadere la Russia e prendere Mosca. Zelensky non ha mai pronunciato queste parole, né nel discorso durante il quale è stata scattata la foto su Facebook, né in altri contesti.

