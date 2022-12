Corea del Nord, la provocazione di Capodanno contro Seul: «Lanciato un missile balistico nel Mar del Giappone»

Nuova provocazione, appena iniziato (in Asia orientale) il 2023, da parte della Corea del Nord. I vertici militari di Seul, citati dall’agenzia di stampa Yonhap, hanno riferito del lancio di un missile balistico da parte di Pyongyang nel Mar del Giappone. Si tratterebbe – secondo l’esercito sudcoreano – del secondo test consecutivo in due giorni. Il missile sarebbe stato lanciato, scrive Reuters, intorno alle 2.50 ora locale dalla zona di Yongseong, nell’area della capitale Pyongyang. La mossa della Corea del Nord arriva nemmeno 24 ore dopo il lancio di altri tre missili balistici a corto raggio, e all’indomani del test effettuato dalla Corea del Sud di un veicolo di lancio spaziale a combustibile solido. Sulla vicenda sono intervenuti in mattinata anche gli Stati Uniti che, attraverso lo Us Army Indo-Pacific Command, hanno fatto sapere che i missili «non hanno posto alcuna minaccia agli Usa e ai suoi alleati nella regione». Ma hanno sottolineato come «l’impatto del programma militare di Pyongyang sia destabilizzante». Nei giorni precedenti cinque droni nordcoreani avevano fatto incursione nello spazio aereo del Sud: un fatto mai accaduto negli ultimi cinque anni, e per il quale il ministro della difesa di Seul era stato costretto a scusarsi.

