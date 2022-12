No! Questa foto non mostra un giovane Ratzinger mentre fa il saluto nazista

La morte del Papa Emerito Benedetto XVI, Joseph Aloisius Ratzinger, ha dato il via alla diffusione di bufale nei suoi confronti. False notizie datate, già smentite in varie occasioni in passato, ma come sappiamo le smentite non ottengono sempre la stessa viralità. In quanto tedesco, il riferimento al nazismo è immediato attraverso una foto che però risulta tagliata, figurandolo mentre compie un saluto nazista.

Circola una foto dove si osserva un giovane Ratzinger in tenuta ecclesiastica mentre compierebbe il saluto nazista.

La foto risulta tagliata in maniera tale da far credere che stesse compiendo tale gesto.

La foto originale risale al 1951 e mostra Ratzinger e suo fratello durante la loro prima messa, dove tutti e due tenevano entrambe le mani verso l’alto.

Analisi

Ecco uno dei post pubblicati il 31 dicembre 2022 a poca distanza dall’annuncio del decesso del Papa Emerito Benedetto XVI:

CIAO PASTORE TEDESCO E’ morto stamane il crociato Joseph Ratzinger, ex Papa. Joseph Ratzinger da giovane aveva aderito alla Hitler Jugend, l’organizzazione giovanile organica al partito nazista tedesco. Reazionario e oscurantista, impegnato a proteggere la Chiesa dagli innumerevoli scandali, soprattutto in materia di pederastia. Un nemico dell’umanità e la sua emancipazione in meno.

L’immagine circola insieme ad altre, come possiamo notare in questo post del 30 dicembre 2022, la sera prima della morte del Papa Emerito:

Hanno detto che #Ratzinger sta per morire. È stato detto anche che è stato un uomo che ha seminato odio, insabbiato scandali sessuali e che ha fatto finta di non vedere pedofili in casa sua. È stato detto anche che era #nazista. Voi che dite?

Immagini che, in realtà, circolano da parecchio come dimostrato da questo post del 2013:

L’obbligo durante il periodo nazista

Durante il periodo nazista, in Germania l’arruolamento nella Hitlerjugend (la “Gioventù hitleriana”) era obbligatorio per legge (la “Gesetz über die Hitlerjugend” del 1936). Secondo quanto dichiarato nel 2009 dal portavoce del Vaticano, padre Federico Lombardi, Joseph Ratzinger «non è mai stato nella Hitler-Jugend» in quanto «all’epoca studiava in seminario, e a 16 anni è stato arruolato di forza nel corpo ausiliario per la difesa delle città dai bombardamenti, come tutti i ragazzi della sua età». Come specifica sempre Lombardi, «si trattava di una forza ausiliaria dell’esercito, non aveva niente a che fare con i nazisti e l’ideologia nazista».

La foto originale del fantomatico saluto nazista

La foto originale e completa la troviamo in un articolo di Vanity Fair del 2017, la quale riprende la prima Messa dei fratelli Georg e Joseph Ratzinger nel 1951, anni dopo la caduta del regime nazista in Germania.

Conclusioni

La foto diffusa per sostenere che il Papa Emerito Benedetto XVI posava con il saluto nazista in tenuta ecclesiastica è un falso, in quanto risulta uno scatto ritagliato ad arte. In realtà, il giovane Ratzinger teneva entrambe le mani in alto insieme al fratello Georg durante la loro prima messa del 1951.

