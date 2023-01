Scontro tra elicotteri in volo sulla Gold Coast in Australia: 4 morti – Il video

Uno scontro tra due elicotteri vicino a Seaworld sulla Gold Coast australiana ha provocato 4 morti e nove feriti, di cui tre gravi. L’Australian Transport Safety Bureau ha dichiarato che aprirà un’inchiesta. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14 ora locale in una zona turistica nota come Main Beach, a circa 75 chilometri a sud di Brisbane. Gary Worrell della polizia del Queensland ha detto ai giornalisti che un elicottero stava per decollare mentre l’altro stava atterrando. «È un contesto difficile a causa dell’area in cui è avvenuto l’incidente, su un banco di sabbia, è stato complicato arrivare e portare i nostri servizi di emergenza».

