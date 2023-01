Caltanissetta, i due 15enni accusati di aver legato a una sedia, schiaffeggiato e torturato un 13enne

Due ragazzini di 15 anni sono accusati di aver torturato e minacciato un 13enne a Caltanissetta. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni ha emesso un’ordinanza di collocamento in un istituto penitenziario per minorenni nei loro confronti. Le ipotesi di reato sono tortura, sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Secondo l’accusa i due nel settembre scorso avrebbero attirato con l’inganno all’interno di un garage il tredicenne, bloccandolo su una sedia e legandogli caviglie, polsi e bocca con del nastro da imballaggio. Poi lo avrebbero percosso con schiaffi su tutto il corpo, sputandogli sul volto e intimidendolo con attrezzi da lavoro e con un coltello. Oltre a versargli addosso acqua intrisa di olio per motori minacciando di dargli fuoco. Dopo circa un’ora e mezza, il 13enne sarebbe stato liberato con l’ulteriore minaccia di morte qualora avesse rivelato a qualcuno l’accaduto. Il movente? Secondo il giudice la presunta vittima avrebbe espresso disappunto nei confronti di altre aggressioni dei due.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: