Damar Hamlin, il giocatore di football collassato in campo: «Il suo cuore si è fermato due volte»

Il giocatore di football Damar Romeyelle Hamlin, svenuto in campo durante la partita della National Football League con i Cincinnati Bengals, è stato «riportato in vita due volte». Ad affermarlo è lo zio del giocatore che milita nei Buffalo Bills, Dorrian Glenn, secondo cui Hamlin non sarebbe stato riportato in vita solo sul campo, ma anche all’arrivo in ospedale. «Il suo cuore si è fermato per ben due volte. Ma fortunatamente il personale medico è riuscito a farlo ripartire», ha dichiarato Glenn alla Cnn. «Al momento è ancora sedato. Vogliono solo che abbia maggiori chances di riprendersi al meglio. Quindi – spiega – hanno pensato che se fosse stato sedato, il suo corpo avrebbe potuto riprendersi molto più velocemente».

Come sta Damar Hamlin

Nella stessa intervista lo zio dell’ex giocatore dei Pittsburgh Panther ha sottolineato come Hamlin abbia subito danni ai polmoni. «Ma sono ottimista – dice Glenn -. Sarà in grado di respirare da solo a breve». Dorrian Glenn ha poi parlato del terrore che la famiglia ha provato nel vedere Hamlin collassare prima che venisse eseguita la rianimazione cardiopolmonare per circa 10 minuti sul campo di Cincy. «Eravamo tutti in lacrime. Non sono uno che piange. Ma non ho mai pianto così tanto in vita mia. Sapere che mio nipote è praticamente morto sul campo e che loro l’hanno riportato in vita mi ha spezzato il cuore. Vedere tutti quegli uomini adulti piangere e tutta l’emozione è stato davvero un pugno allo stomaco», ha concluso. L’ultimo bollettino dell’ospedale, confermato anche con un tweet dai Buffalo Bills, dice che le sue condizioni sono stabili ma rimangono comunque critiche.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: