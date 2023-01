Morte Gianluca Vialli, lunedì a Cremona una messa nella «sua» parrocchia

Il funerale di Gianluca Vialli, come già annunciato, si terrà a Londra nei prossimi giorni in forma privata, intima e non pubblica. Ma anche Cremona vuole salutare il suo campione. Così lunedì 9 gennaio, alle 18.30, nella parrocchia di Cristo Re dove tutto è cominciato, si terrà una messa per ricordare l’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. In un primo momento si era pensato di organizzare la cerimonia al Duomo. Ma secondo quanto riporta il Corriere della Sera sarebbe stata proprio la madre Maria Teresa detta «Marioli», 85 anni, a volere che la città si stringesse intorno al suo beniamino – scomparso dopo una lunga malattia il 6 gennaio scorso – nella parrocchia in cui Vialli giocava da bambino. E lo ha confermato anche il parroco, don Pierluigi: «Sono stato contattato dalla famiglia, dalla mamma di Vialli». La leggenda del campione è nata nei campetti dell’oratorio della chiesa del quartiere Po, ed è qui che riceverà l’abbraccio dei suoi ammiratori, nella funzione di suffragio durante la consueta messa pomeridiana. Il funerale vero e proprio, come detto, si terrà invece nella capitale del Regno Unito, secondo alcune fonti proprio lunedì – ma non è ancora ufficiale. L’ex capo delegazione della Nazionale italiana avrebbe lasciato detto di volere per sé un «funerale allegro», una cerimonia che sia un momento per ricordare con affetto, più che con tristezza e dolore, il campione italiano.

