Iran, impiccati altri due manifestanti. L’avvocato: «Non concesso nemmeno l’addio alla famiglia»

Il regime iraniano ha condannato a morte e ucciso due uomini ritenuti colpevoli di aver ucciso un membro dei paramilitari affiliati al governo. I due erano stati arrestati dopo un moto di proteste nato lo scorso 3 novembre a Karaj, a ovest di Teheran, quando i paramilitari Basij della Guardia Rivoluzionaria Iraniana erano intervenuti per sedarla. «Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, i principali responsabili del crimine che ha portato al martirio di Ruhollah Ajamian, sono stati impiccati questa mattina», si legge nella nota ufficiale diffusa oggi. Secondo il regime iraniano, il paramilitare ventisettenne sarebbe stato ucciso dai due, assieme ad altre persone, dopo essere stato spogliato completamente. Il giorno dell’uccisione Karami e Hosseini stavano manifestando per ricordare Hadis Najafi, altra ragazza uccisa dalla polizia iraniana nel corso dei moti.

A processo senza vedere le prove

Secondo quanto riporta Iran International, che cita l’avvocato di Karami, al ragazzo non sarebbe stato consentito nemmeno di vedere la sua famiglia per l’ultima volta prima dell’esecuzione. Ai due condannati, inoltre, non sarebbe stata concessa la possibilità di scegliere i propri avvocati, né quella di vedere le prove che secondo il regime li incastravano. Si tratta della terza esecuzione ufficiale dall’inizio delle proteste nate a settembre in seguito alla morte di Mahsa Amini uccisa dalla polizia per non aver indossato il velo nella maniera considerata corretta. Tuttavia, gli attivisti citati da Abc News parlano di almeno 16 esecuzioni segrete. I morti negli scontri sarebbero 517, mentre gli arrestati sarebbero quasi 20 mila.

