Valtellina, incidente sulle piste da sci: giovane finisce contro un cannone sparaneve e muore

Un ragazzo di 29 anni, originario di La Spezia, è morto oggi pomeriggio, 7 gennaio, sulle piste da sci della Valtellina. Il giovane stava trascorrendo il weekend di festa per l’Epifania nella zona di Aprica, in provincia di Sondrio, ed era impegnato nella discesa sulla pista di Magnolta inferiore. L’incidente intorno alle 14: ha perso il controllo ed è finito contro un cannone sparaneve. Nell’impatto ha riportato gravissime ferite e lesioni, a nulla è valso l’intervento del personale medico che è stato allertato immediatamente in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso piste della questura di Sondrio, due ambulanze e l’elisoccorso, che ha trasportato il ragazzo in gravi condizioni all’ospedale di Sondrio. La Procura del capoluogo lombardo ha disposto indagini sulla dinamica dell’incidente per accertare anche eventuali responsabilità.

