Assalto a Planalto, i bolsonaristi aggrediscono un poliziotto a cavallo con bastoni e spranghe – Il video

A una settimana dal giuramento di Lula come presidente del Brasile, centinaia di sostenitori di Bolsonaro hanno assaltato i palazzi del potere a Brasilia per manifestare il loro rifiuto del risultato elettorale. Nei video su quanto sta accadendo nel piazzale dove si trovano il Congresso, la residenza presidenziale e la Corte suprema, si vedono i bolsonaristi accerchiare un gruppo di poliziotti a cavallo che fanno fatica a farsi largo nella folla. Uno degli agenti rimane isolato e viene aggredito, spinto giù dalla sella dai manifestanti che impugnano spranghe e bastoni. Mentre infuria la protesta, il presidente ha convocato una riunione d’emergenza con i ministri dell’esecutivo. In questo momento Lula si trova ad Araquara, nello Stato di San Paolo. Alla riunione hanno partecipato i ministri della difesa, della giustizia e dei rapporti istituzionali.

