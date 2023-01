Russia, nuovo cambio al comando delle operazioni di guerra: saranno affidate a Valery Gerasimov

Il capo di Stato maggiore russo Valery Gerasimov viene affidato da oggi, 11 gennaio, il comando delle forze russe impegnate «nell’operazione speciale» in Ucraina. Ad annunciarlo è il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, citato da Interfax e Tass. La decisione del Cremlino – fanno sapere i funzionari russi – è stata presa a fronte della «espansione delle dimensioni dei compiti» e della necessità di un «più stretto coordinamento» tra tutte le forze interessate nell’operazione voluta da Vladimir Putin. Gerasimov, precisa Mosca, sarà affiancato da tre vice: il generale Serghei Surovikin, finora comandante delle operazioni, per le forze aerospaziali, Oleg Salyukov per l’esercito di terra e Alexey Kim. Ieri, martedì 10 gennaio, le agenzie di stampa russe avevano riportato la notizia della nomina di Alexander Lapin come nuovo capo di Stato maggiore delle forze terrestri. Notizia, questa, non ancora confermata né smentita da Mosca. «Non posso né confermare, né smentire. Non esiste ancora un decreto e molti di questi sono classificati come “segreti”», ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Foto: TASS/VALERY GERASIMOV

