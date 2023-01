Ucraina, il capo di Wagner Prigozhin annuncia la presa di Soledar, punto strategico del Donbass

I mercenari russi del Gruppo Wagner hanno rivendicato la conquista della cittadina ucraina di Soledar e di averne circondato il centro, dove si combatte. Yevgeny Prigozhin, il “cuoco di Putin”, lo ha annunciato ieri: «Unità della compagnia militare privata Wagner hanno preso l’intero territorio di Soledar sotto il suo controllo. Il centro cittadino è stato circondato e si combatte una guerra urbana. Il numero dei prigionieri sarà annunciato domani», ha scritto sul canale Telegram del Gruppo Wagner. Ieri il presidente Zelensky aveva detto che a Soledar e Bakhmut l’esercito ucraino stava fronteggiando gli attacchi dei russi. Prigozhin ha parlato del suo gruppo e non dell’«esercito russo» a proposito della conquista. Il che segnala il ruolo di avanguardia del battaglione nella guerra. E anche che probabilmente c’è una corsa a chi si attribuisce il ruolo principale nell’offensiva all’indomani della nomina di Lapin a capo dell’esercito di terra.

L’obiettivo strategico

L’agenzia di stampa Reuters spiega che la presa di Soledar, con le sue enormi miniere di sale, avrebbe un valore simbolico, militare e commerciale per Mosca. Le miniere si trovano nei sobborghi della città. Gli Stati Uniti hanno sostenuto che così Prigozhin potrebbe ottenere il controllo personale delle risorse. Kiev aveva detto in precedenza che il suo esercito stava mantenendo le posizioni. Resistendo agli assalti delle forze russe, alla ricerca della loro prima vittoria sul campo di battaglia per mesi. Il viceministro della Difesa ucraino Hanna Maliar ha affermato ieri sera, martedì 10 gennaio, che i combattimenti in città solo ancora in corso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: