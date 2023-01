La Francia multa TikTok per 5 milioni di euro. «Ha violato la privacy degli utenti»

TikTok dovrà pagare 5 milioni di euro per aver violato la privacy dei suoi utenti: la sanzione arriva dall’autorità francese per la protezione dei dati personali (Cnil). In una dichiarazione ufficiale l’ente spiega i dettagli dell’accusa: «Gli utenti di TikTok.com non possono rifiutare i cookie con la stessa facilità con cui li accettano e non sono informati in modo sufficientemente preciso sulle finalità dei diversi cookie». L’irregolarità riguarderebbe dunque il sito web del social network e non l’app utilizzabile dal cellulare. La multa francese arriva in un momento delicato per l’azienda: pochi giorni fa alcuni commissari europei hanno fatto arrivare al Ceo di TikTok un ammonimento e un invito a rispettare le leggi Ue. Insieme a questo, sono tuttora in corso due indagini sulla privacy in tutta l’Unione Europea guidate dall’autorità irlandese per la protezione dei dati. A osservare la piattaforma è anche l’Italia. Il Comitato parlamentare sulla sicurezza della Repubblica (Copasir) lo scorso 8 gennaio ha aperto un’indagine conoscitiva sul social network cinese con l’obiettivo di analizzare «i pericoli e le capacità di infiltrazione della piattaforma in modo da tenere sotto controllo potenziali minacce». In quanto alla Francia, non è la prima volta che la Cnil interviene sulla questione del rispetto delle regole sui cookie: pochi giorni fa era toccato ad Apple per una multa di ben 8 milioni di euro. A parlare della vicenda di TikTok è stato un portavoce della stessa azienda: «I risultati dell’autorità francese per la protezione dei dati si riferiscono a pratiche passate», ha precisato. «La società sta ora semplificando il rifiuto dei cookie non essenziali e fornendo ulteriori informazioni sullo scopo di determinati cookie». Pronunciata a fine 2022, la condanna di TikTok, di proprietà del colosso cinese Bytedance (registrato ufficialmente alle isole Cayman), viene resa pubblica soltanto adesso.

