Roma, due striscioni degli ultras rilanciano la sfida ai rivali del Napoli: «Tutto qua?»

«Se occasione ci sarà.. Embè? Tutto qua?». Questa la scritta minacciosa che appare su uno striscione esposto ieri notte in zona Tuscolana da sette tifosi della Roma, coperti da passamontagna. Sempre ieri notte è apparsa anche un altro striscione, affisso sul ponte della Tuscolana – forse dallo stesso gruppo ultras – che recita: «Sono anni che gridi vendetta, ma neanche 50 verso 300. Lascia perdere, dammi retta». Si tratta in entrambi i casi di provocazioni rivolte dai romanisti ai rivali del Napoli, contro cui si sono scontrati domenica scorsa sull’autostrada A1, nell’area di sosta di Badia al Pino. E ai quali, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, avrebbero inviato la foto del primo striscione.

La prima frase citata, infatti, fa riferimento al messaggio che i napoletani lanciarono nel novembre del 2014 allo stadio San Paolo. In quell’occasione i tifosi della squadra partenopea intonarono il coro «Se occasione ci sarà non avremo pietà», invocando vendetta per la morte di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso pochi mesi prima nel corso degli scontri prepartita a Roma, prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli. La Digos ha già rimosso gli striscioni dei tifosi romanisti in seguito alle segnalazioni. Ora si stanno passando al vaglio le immagini catturate dalle telecamere sul posto, per arrivare ad individuare i responsabili dei testi.

