Scontri tra tifosi di Roma e Napoli, traffico bloccato in autostrada. Un ferito – Il Video

L’area di servizio Badia al Pino sull’Autostrada del sole, nell’aretino, è stata teatro di scontri tra i tifosi della Roma e del Napoli: lanci di sassi e lacrimogeni, in seguito ai quali un ferito sarebbe stato portato all’ospedale di Arezzo. Il traffico sarebbe inoltre stato bloccato dalla polizia, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo. Secondo quanto ha riportato su Twitter l’account ufficiale di Autostrade per l’Italia, l’episodio avrebbe generato 9 km di coda.

A scatenare i tafferugli, secondo quanto si è appreso dalla Questura di Arezzo, sarebbe stato l’agguato teso da un gruppo di ultrà del Napoli ai romanisti in transito. I primi sono infatti diretti a b per la sfida contro la Sampdoria in programma alle 18, mentre i secondi sono attesi a San Siro per la partita delle 20.45 contro il Milan. In corso l’identificazione dei tifosi di entrambe le squadre.

