Un Airbus di Ita Airways si scontra con un aereo Delta a New York e perde un’ala – Il video

Un Airbus di Ita Airways si è reso protagonista di un brutto incidente, di cui nelle ultime ore emergono dettagli e materiale video. Si tratta di un tamponamento in pista, avvenuto a New York lo scorso 2 gennaio ai danni di un aereo di Delta Airlines, modello Bombardier. La coda del velivolo appartenente all’americana Delta viene investita dall’ala destra dell’Airbus di Ita: la prima riporta seri danni, la seconda viene tranciata di netto. Un audio diffuso su YouTube ieri sera riporta le conversazioni avvenute quando la Torre di controllo dell’aeroporto JFK di New York viene avvertita del tamponamento. La zona della collisione viene presto raggiunta dai Vigili del Fuoco, ma fortunatamente nessuno dei due mezzi prende fuoco. Il volo di Ita Airways da New York a Roma quel giorno viene cancellato, e i 200 passeggeri in attesa di imbarcarsi vengono sistemati a ridosso dell’aeroporto JFK. Ita Airways, contattata da Repubblica in merito al caso, parla di un evento di «lieve entità». E afferma che tamponamenti di questo genere si verificano «non di rado negli aeroporti molto congestionati, soprattutto nella movimentazione a terra». La compagnia ha avviato un’indagine interna, e sta collaborando con le autorità statunitensi. L’Airbus che si è reso protagonista dell’incidente – un A330-202 «nuovo di zecca» – sarebbe già stato riparato, ed è rientrato a Fiumicino nelle ultime ore.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: