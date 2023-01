La maternità, la chirurgia, la droga: il racconto di Bianca Balti. «Dopo il divorzio, mia figlia scelse il padre» – I video

Non ha taciuto sull’abuso di droga e alcol, sui festini e i tanti uomini da una notte avuti dopo il primo divorzio. Né ha nascosto le difficoltà per ricucire il rapporto con la figlia Matilde, il dolore quando lei le disse che preferiva andare a vivere con il padre. Poi la vita da modella, il secondo divorzio, l’operazione di chirurgia preventiva al seno. È un racconto molto intimo quello di Bianca Balti ai microfoni del podcast One More Time di Luca Casadei, nel quale la modella ha raccontato alcuni degli episodi più difficili della sua vita.

Il primo divorzio

Balti lascia Lodi per raggiungere Milano ancora giovanissima, per inseguire il suo sogno di diventare una modella. Qui incontra il fotografo Christian Lucidi: dopo tre settimane, rimane incinta della sua prima figlia. «Dopo un mese, mi chiese di sposarlo. Vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle», ricorda Balti, «era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora». La modella vive a New York con il marito e la figlia finché il matrimonio non naufraga. A quel punto torna a Lodi, e inizia un periodo di sregolatezza. «Ricomincio con le feste. Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo passando per la droga». Poi il trasferimento a Marbella, in Spagna, e l’incontro con Matthew McRae. Ottenute le carte del divorzio, Balti decide di volersi trasferire in California. «Chiedo il permesso al tribunale spagnolo di portare mia figlia con me in America, ma lo rifiutano. Il mio avvocato mi dice “Guarda che le chiederanno dove vuole vivere, se con te o con suo padre”». E la risposta di Matilde la gela: «Mi rispose “Col papà”. Quello è stato uno dei momenti più brutti della mia vita». Nel giro di pochi mesi, finisce anche il matrimonio con McRae, dal quale ha avuto la secondogenita Mia. Da allora, è iniziato il processo per ricucire in profondità il rapporto con Matilde, che ora ha 16 anni. «Adesso ne parliamo apertamente, lei mi dice: “Non ci volevo vivere con te, eri un casino”», ammette la modella, «è stato difficile capire che nonostante i miei sforzi nei tre anni precedenti per essere una persona migliore, il male che le avevo fatto l’aveva portata a scegliere il padre».

L’operazione al seno

«Sono felicissima, come mai sono stata nella mia vita». Così Bianca Balti parla della sua decisione di sottoporsi doppia mastectomia, un’operazione di chirurgia preventiva per ridurre la possibilità di ammalarsi di cancro. «Amo talmente tanto alla vita, che il mese prossimo mi opero», ha spiegato alle figlie, «faccio un’operazione così drastica perché ho l’80 per cento di possibilità di prendere un tumore. E quindi faccio tutto quello che posso per ridurre questo rischio».

