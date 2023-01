Covid, l’Oms: «Usare mascherine al chiuso e in luoghi affollati»

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che ha aggiornato le indicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale, le mascherine «continuano ad essere uno strumento chiave contro il Covid-19». Data l’attuale diffusione del virus a livello globale, per l’Oms, infatti, i dispositivi di protezione «sono consigliati a seguito di una recente esposizione al virus, quando qualcuno ha o sospetta di avere contratto il Covid, se si è ad alto rischio e per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato», si legge nella nota diffusa dall’istituto specializzato dell’Onu per la salute. Analogamente alle raccomandazioni precedenti, l’Oms ha sottolineato come ci siano altri casi in cui può essere suggerito l’uso della mascherina, sulla base di una valutazione del rischio. I fattori da considerare per l’organizzazione sono: le tendenze epidemiologiche locali o l’aumento dei livelli di ospedalizzazione, i livelli di copertura vaccinale e di immunità nella comunità e il contesto in cui si trovano le persone. Per quanto riguarda, invece, i giorni di isolamento, l’agenzia ginevrina consiglia che un paziente Covid «possa essere dimesso dall’isolamento in anticipo se risulta negativo a un test antigenico rapido». Senza test, per i pazienti con sintomi, l’update sulle linee guida dell’Oms suggeriscono invece 10 giorni di isolamento dalla data di insorgenza dei sintomi. Per coloro che risultano positivi al Covid ma non presentano alcun segno o sintomo, l’agenzia suggerisce ora 5 giorni di isolamento – così come già disposto in Italia – in assenza di test, rispetto ai 10 giorni precedenti. Intanto, secondo l’ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute sono tutti in calo i principali indicatori dell’epidemia di Covid-19 in Italia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: