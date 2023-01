Arrivano da Dnipro, in Ucraina, le immagini del salvataggio di una ragazza di 23 anni intrappolata tra le macerie del condominio colpito poche ore fa da un raid russo. Il canale Telegram di Ukrainska Pravda mostra gli attimi in cui la donna viene prelevata dal cumulo di calcinacci e detriti, tra il 6° e il 7° piano di quella che un tempo era la sua casa. Seduta tra le macerie, accanto a lei una vasca da bagno, la 23enne ritrovata seminuda è stata aiutata a scendere la lunga scala dei soccorsi e a mettersi in salvo. Secondo quanto riportato dal media locale lo scorso settembre aveva perso il suo compagno in guerra. in Secondo quanto riferito dal bollettino del governatore di Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, il raid ha provocato finora «almeno 9 morti tra cui una 15 enne». Il bilancio dei feriti invece è salito nelle ore a 64, «di cui 59 ricoverati in ospedale». Attraverso il canale Telegram del media ucraino Hromadske, il fotografo Arsen Dzodzaev continua a documentare la ricerca senza sosta anche al buio. «A Dnipro si continuano a smantellare le macerie di una casa colpita da un missile russo. I residenti locali stanno aiutando i soccorritori a rimuovere i detriti. Ci sono persone rimaste ai piani superiori dell’edificio, stanno accendendo torce per far capire dove si trovano», spiega. Da The Kyiv Independent arriva un video pubblicato dalllo stesso governatore dell’oblast di Dnipropetrovsk, Reznichenko: nel buio della sera i civili aiutano i soccorritori a ripulire le macerie nel luogo dell’attacco russo al condominio.

Foto di copertina: UKRAINSKA PRAVDA| Arsen Dzodzaev/hromadske

