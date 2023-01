Sono almeno 5 le persone rimaste uccise dall’attacco russo su un condominio della città ucraina di Dnipro. A riferirlo è il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, che riporta anche il numero di 27 cittadini feriti. «Già cinque morti. Tra le 27 persone rimaste ferite ci sono sei bambini. Tutti si trovano in ospedale», ha scritto su Telegram. Poche ore fa il missile russo ha colpito il palazzo della città ucraina distruggendo l’edificio e intrappolando tutti i residenti sotto le macerie. Intanto secondo quanto riferisce il sindaco della capitale Vitaly Klitschko, le esplosioni continuano anche a Kiev: «Si sentono esplosioni a Kiev. Al momento, la difesa aerea funziona. Rimanete nei rifugi. Continua l’attacco terroristico», ha scritto sui suoi canali social. In queste ore, più regioni dell’Ucraina sono state bombardate, tra cui i territori occidentali di Khmelnytskyi, Ternopil, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia. Ma anche le regioni meridionali di Mykolaiv e Odessa. In tutto il paese risuona l’allarme aereo.

TELEGRAM / Kyrylo Tymoshenko | Condominio distrutto a Dnipro, Ucraina, 14 gennaio 2023

TELEGRAM / Kyrylo Tymoshenko | Condominio distrutto a Dnipro, Ucraina, 14 gennaio 2023

Leggi anche: