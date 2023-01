«Sei un Casio o sei un Rolex?», il test su Shakira e Piqué che impazza su TikTok

Come succede nei migliori casi di beghe familiari date in pasto ai media, l’ironia dei social non si è fatta attendere: ma il nuovo trend sembra essere più buono del testo velenoso dell’artista colombiana

«Sei un Casio o sei un Rolex?». Il nuovo trend che impazza sui social è ancora una volta legato alla hit di Shakira, che con Music Sessions Vol. 53 pochi giorni fa, ha dato in pasto al mondo la sua personale vendetta contro l’ex compagno Gerard Piqué. Il tradimento di lui con la 22enne Clara Chìa Martì, dopo 12 anni di relazione e due figli avuti assieme all’artista colombiana, è al centro del brano che non smette di rimbalzare di bacheca in bacheca. Oltre a video con gli estratti delle frasi più iconiche, i meme e agli attestati di stima per la cantante, nelle ultime ore è un trend della piattaforma più frequentata dai giovani a riprendere uno dei versi più discussi del brano: «Hai scambiato un Rolex con un Casio». Una delle tante velenose stoccate che Shakira rivolge all’ex e alla sua nuova fiamma, paragonando se stessa a una delle marche di orologi più costosi al mondo, e la presunta amante a un oggetto di molto meno valore. Come succede nelle migliori beghe familiari date in pasto ai media, i social con la loro crudele ironia non si sono certo fatti attendere. L’ultima trovata a cui stanno partecipando proprio tutti è quella del trend “Sei un Casio o sei un Rolex?”. Sulla testa dell’utente appare la fatidica domanda, dopo pochi secondi il verdetto con la comparsa dell’immagine di uno dei due orologi. Dai vip Luca Argentero e Andrea Delogu agli ormai appassionati della diatriba tra Shakira e Piqué, il gioco ha conquistato molti. Ma a dispetto della velenosità del brano, le risposte alla domanda social sembrano essere decisamente più clementi, facendo collezionare agli utenti una bella quantità di “Rolex simbolici”. Il paragone tra Rolex e Casio è stato al centro anche della velata risposta di Gerard Piqué all’ex compagna. In una diretta su Twitch il 35enne ha annunciato che l’azienda Casio era diventata lo sponsor ufficiale del torneo King’s League. Poi, mostrando l’orologio al polso, il riferimento puramente casuale: «Questo è per la vita».

