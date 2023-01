Chelsea, il tributo dello Stamford Bridge alla prima partita casalinga dopo la morte di Vialli – Il video e le foto

I cori dei tifosi, le dediche e i messaggi fuori dallo stadio, la maglietta speciale dei giocatori: ecco come la squadra londinese ha omaggiato il suo ex calciatore e allenatore

«Per te, Luca». Così il Chelsea comunica su Twitter il risultato della partita contro il Crystal Palace. Un 1-0 che probabilmente avrebbe fatto gioire Gianluca Vialli che nei Blues ha militato tra il 1996 e il 1999, diventandone allenatore nel 1998 e vincendo una Supercoppa Uefa, una Coppa d’Inghilterra, e una Coppa delle Coppe. Nella prima partita casalinga dalla morte dell’ex attaccante azzurro, scomparso lo scorso 6 gennaio a causa di un tumore al pancreas contro cui combatteva da tempo, il Chelsea ha voluto omaggiarlo di nuovo, dopo averlo già fatto a Manchester, facendo indossare ai suoi giocatori magliette speciali durante il riscaldamento. Sul retro della divisa il numero nove e la scritta Vialli. I tifosi allo Stamford Bridge hanno intonato cori e sventolato striscioni per il campione azzurro in un commovente saluto. Sul maxischermo campeggiava la foto di Luca e allo stadio erano presenti anche alcuni suoi ex compagni come Hasselbaink, Le Saux e John Terry, quest’ultimo lanciato proprio da Vialli.

Foto: EPA/Vince Mignott | Fiori, messaggi, sciarpe e dediche dei tifosi del Chelsea per Gianluca Vialli fuori dallo stadio prima della partita contro il Crystal Palace

