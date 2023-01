Messina Denaro, sequestrata la casa della madre di Andrea Bonafede

L’abitazione si trova all’angolo tra via Marsala e via Cusmano a Campobello di Mazara. L’appartamento è a pian terreno ha due ingressi

La casa della madre di Andrea Bonafede è stata posta sotto sequestro. Si tratta dell’uomo che potrebbe aver fornito il suo alias a Matteo Messina Denaro. L’abitazione si trova all’angolo tra via Marsala e via Cusmano a Campobello di Mazara. L’appartamento è a pian terreno ha due ingressi. Da tempo però la casa è disabitata. La mamma di Bonafede vive nella casa di Tre Fontane insieme a una delle sue figlie. Intanto i pm della procura di Palermo Pierangelo Padova e Alfredo Gagliardi sono arrivati nel carcere palermitano del Pagliarelli. Si svolgerà l’udienza di convalida di Giovanni Luppino, il commerciante di olive incensurato, alla guida dell’auto che tre giorni fa ha condotto Messina Denaro presso la clinica La Maddalena di Palermo, dove era in cura per una forma aggressiva e avanzata di cancro al colon. L’uomo, arrestato insieme all’ex latitante, deve rispondere, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, di favoreggiamento aggravato.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: