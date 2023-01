De Luca sull’arresto di Messina Denaro: «Quanto teatro, per 30 anni a passeggio dove abitava» – Il video

«L’arresto di quello che viene considerato da tutti il capo della mafia siciliana è un successo straordinario dello Stato, delle forze dell’ordine e della magistratura italiana. Limitiamoci a esprimere l’apprezzamento per i soggetti che hanno lavorato per mesi e anni a questo risultato, per il resto cerchiamo di mantenere sobrietà». È il commento che Vincenzo De Luca fa della cattura di Matteo Messina Denaro. Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania segnala «un eccesso di teatralità, di propagandismi. Come sempre – aggiunge – quando viene catturato un mafioso ci sono mille iniziative in cui tutti sono pronti a rivendicare meriti che non hanno». De Luca invita «a prendere atto del risultato straordinariamente positivo e a finirla qui – anche perché – non sono mancati elementi di folklore in questa vicenda. Scoprire che per 30 anni un capo mafioso andava in giro tranquillamente per i paesi nei quali abitava, andava al bar, andava a passeggio – conclude -, su questi aspetti della vicenda è bene stendere un velo pietoso».

