Le foto dei treni che trasportano armi dalla Corea del Nord alla Russia. Gli Usa: «Dirette al Gruppo Wagner»

Vagoni ferroviari russi, in viaggio dalla Federazione russa alla Corea del Nord e ritorno a novembre, sono stati catturati in alcune foto. Le immagini sono state recentemente declassificate e rilasciate dagli Stati Uniti. L’ipotesi statunitense, ventilata già dallo scorso dicembre, è che siano stati consegnati razzi e missili all’organizzazione mercenaria del gruppo Wagner, per l’utilizzo in Ucraina. La Cnn ha pubblicato le immagini e le mappe del trasporto di armi su ferrovia. Ieri, venerdì 20 gennaio, Washington ha annunciato che il Dipartimento del Tesoro statunitense designerà l’organizzazione mercenaria russa Wagner Group come «organizzazione criminale transnazionale» e imporrà ulteriori sanzioni la prossima settimana contro il gruppo e la sua rete di supporto in tutto il mondo. Secondo quanto dichiarato da un alto funzionario dell’intelligence occidentale, nell’aria c’è preoccupazione sul fatto che «la Corea del Nord possa pianificare di espandersi e fornire più attrezzature militari o sostenere tali consegne».

Foto copertina: fornita dal governo Usa alla Cnn

