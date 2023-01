Juventus, il discorso dei vertici bianconeri alla squadra: «Compatti contro le ingiustizie»

Un incontro breve, una decina di minuti in tutto, per parlare alla squadra e rassicurare i giocatori dopo la sentenza della Figc che condanna la Juventus a 15 punti di penalizzazione. Il neo presidente Gianluca Ferrero e l’ad Maurizio Scanavino, che hanno assunto i loro nuovi ruoli dopo le dimissioni di fine novembre, hanno raggiunto la squadra alla Continassa, quartier generale del club, per un incontro faccia a faccia prima dell’allenamento alla vigilia della partita casalinga con l’Atalanta, domenica 22 gennaio alle 20.45. «Dobbiamo essere compatti di fronte alle ingiustizie», in sintesi, l’invito dei vertici a giocatori e staff, «ognuno continui a fare il proprio lavoro al meglio: noi difenderemo il club nelle sedi opportune e voi sul campo facendo punti. Oggi, più che mai, voi rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo».

