Neymar sulle orme di Totti: pazzo per i casinò on line – Il video

Neymar da Silva Santos Júnior, detto semplicemente Neymar, sembra avere la stessa passione che sta andando di traverso a Francesco Totti: le puntate ai casinò on line. Sabato 21 gennaio infatti l’attaccante del Paris St. Germain e della nazionale brasiliana ha trasmesso in diretta sul suo account Twitch le sue puntate a Virtual Casinos, società portoghese dove il gioco e le scommesse on line sono del tutto legali. Nel giro di pochi minuti davanti ai fan estasiati e con il tripudio della conduttrice portoghese Neymar è riuscito a incassare subito con il primo gioco in diretta 600 euro, pronto a fare un bottino più denso di zeri nelle puntate successive. Alla più classica roulette però non gli è andata benissimo, e ogni numero puntato è andato solo vicino, ma non ha mai centrato la casella agognata.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: