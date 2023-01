La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: le ragioni della Germania contro l’invio dei carri armati Leopard

Ieri in Germania, durante l’incontro alla base americana di Ramstein tra gli Usa e gli alleati per coordinare gli aiuti all’Ucraina, Berlino ha frenato ancora una volta sull’invio dei carri armati Leopard. Perché la Germania continua a frenare quella che potrebbe rappresentare una svolta per Kiev nella guerra in Ucraina? Secondo il direttore di Domino Dario Fabbri le ragioni sono almeno tre. Le racconta in questo video, nella sua rubrica settimanale La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia.

