Il segretario del Pd esprime grandi elogi per il testo scritto per diventare la base politica del nuovo Pd nell’assemblea costituente del partito in corso a Roma

«Non abbiamo bisogno di un nuovo segretario, ma di un nuovo partito. Abbiamo bisogno di una base politica sui cui possiamo tutti ritrovarci». Sono queste le parole dell’ultimo discorso da segretario del Pd di Enrico Letta. Nel suo lodo al Manifesto dei valori del nuovo Pd – illustrato oggi a Roma durante l’Assemblea in corso- Letta parla di «una richiesta di nettezza delle nostre posizioni, una richiesta che viene dai nostri militanti che ci chiedono anche di lasciare da parte le divisioni». Una richiesta «che il testo riflette». Italia 2030 – questo è il nome del manifesto oggetto del lodo – «non rappresenta solo chi siamo oggi, ma che rappresenta chi vogliamo diventare in futuro». Insomma, «chi vota questo manifesto vota a favore della base politica del nuovo Pd» ribadisce Letta. Il segretario dem descrive il Manifesto come «profondamente moderno, perché ha avuto la fortuna di venire dopo il lavoro sul programma fatto in estate. Un programma che ha unito questa comunità e che ha sciolto molti nodi che rimaneva aggrovigliati». Letta, però, ribadisce che il Manifesto non abroga quello scritto nel 2007 per la fondazione del Pd.

I capisaldi del manifesto

Le 12 pagine del Manifesto espongono i punti cardine su cui si fonda il pensiero del nuovo Pd, spiega Letta. Il primo partito del Centrosinistra si oppone alla maggioranza e rifiuta «le scorciatoie a partire da quella dell’accentramento dei poteri e del presidenzialismo». Piuttosto, «è fondamentale rafforzare la democrazia parlamentare». Nel testo si legge anche di una «economia dinamica e un welfare inclusivo», di «giustizia sociale, inclusione e uguaglianza». Ci sono ampi passaggi che ribadiscono l’europeismo del nuovo Partito Democratico, senza tralasciare «l’interesse nazionale».

Si legge poi di disuguaglianze: «La destra fa parti uguali tra tutti. Ma non c’è niente di più ingiusto di fare parti uguali tra diseguali», ha dichiarato Letta nel suo discorso. Il testo, inoltre, parla apertamente di «emergenza climatica» contro la quale non ci si possono più permettere «ritardi o rallentamenti». «Crediamo che giustizia climatica e giustizia sociale possano e debbano essere realizzate simultaneamente» continua il testo.

Speranza: «La sanità è la prima cosa da sistemare»

il segretario di Articolo 1, Roberto Speranza, elogiato da Letta, ha fatto eco al segretario, e chiesto di superare il periodo delle correnti: «Di fronte a questa destra l’unità non è un’opzione, ma una scelta politicamente obbligatoria». Per questo, l’ex ministro alla Salute ha invocato «un partito nazionale popolare, capace di difendere gli interessi del Paese». Si è poi rivolto direttamente ai candidati alla segreteria per il post Letta, Stafano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo, e Paola De Micheli: «La sanità deve essere il primo punto. Non è possibile immaginare che il diritto alla salute dipenda da quanti soldi hai o da dove sei nato», ha aggiunto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: