Ucraina, l’annuncio del ministro della Difesa: «Ci addestreremo in Polonia all’uso dei Leopard»

Nonostante la mancata decisione dei partner occidentali sulla fornitura a Kiev dei carri armati Leopold di fabbricazione tedesca, le forze ucraine si addestreranno per utilizzare i carri armati in Polonia. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov al servizio ucraino di Voice of America, commentando la notizia come «una svolta» e augurandosi il via libera alla consegna dalla Germania dei tank da combattimento. Berlino finora non ha dato il via libera, ancora venerdì 20 gennaio a Ramstein, durante l’incontro del Gruppo di contatto per l’Ucraina per coordinare gli aiuti, il ministro della Difesa tedesco ha spiegato che il governo non ha ancora preso una decisione finale. «Spero che la Germania segua il processo, conduca le consultazioni interne e arrivi alla decisione di trasferire carri armati», ha detto Reznikov, «sono ottimista riguardo a questo perché il primo passo è stato fatto». Il ministro ucraino ha poi sottolineato che intanto inizieranno gli addestramenti con i Paesi che hanno già carri armati Leopard, e «possono iniziare le missioni di addestramento per i nostri equipaggi di carri armati». Kiev continua a fare pressioni sul governo tedesco affinché giunga presto a una decisione positiva sulla questione. «L’indecisione sta uccidendo sempre più persone. Ogni giorno di ritardo vuol dire la morte per gli ucraini», ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, il consigliere del presidente Zelensky, «pensate velocemente».

