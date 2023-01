La rivincita di Calvo: è il nuovo Chief Football Officier della Juventus. Ma i bianconeri non fanno prezzo in Borsa: titolo giù

Francesco Calvo è il nuovo chief football officier della Juventus. Lo ha comunicato la società, facendo presente che a lui «riporteranno il Football director, Federico Cherubini, il Women’s fooball director, Stefano Braghin, e l’Head of football operations, Paolo Morganti». Il comunicato fa presente che «sulla base delle informazioni disponibili Francesco Calvo non risulta essere titolare di azioni Juventus in data odierna». Intanto però il titolo della Juventus non è riuscitaa fare prezzo in Borsa all’indomani della sentenza della Figc che ha comminato ai bianconeri 15 punti di penalizzazione. Il titolo ha segnato un calo teorico dell’11%. Al rientro delle contrattazioni il titolo ha ceduto poco più del 10%. Quella di Calvo è una rivincita: Andrea Agnelli infatti aveva lasciato la compagna per mettersi qualche tempo fa con sua moglie, la turca Deniz Akalin. Calvo aveva lasciato la Juventus per trasferirsi al Barcellona. Ora il ritorno.

