Saluti fascisti e versi da scimmia in Champions, la Francia condanna 2 tifosi juventini: multe fino a 4mila euro e Daspo – Il video

Erano stati arrestati il 7 settembre scorso dalla polizia di Parigi per istigazione al razzismo. I due tifosi italiani, fermati poco prima della partita di Champions League tra il Psg e la Juve, sono stati condannati oggi – martedì, 24 gennaio – dal tribunale della capitale francese, uno per aver fatto il saluto nazista, l’altro per aver imitato i versi di scimmia allo stadio Parco dei Principi. Dopo la diffusione sui social di video relativi alla zona delle tribune riservata ai tifosi ospiti, gli agenti francesi avevano fermato quattro tifosi italiani (due dei quali rilasciati poco dopo) con l’accusa di istigazione all’odio razziale e l’associazione Sos Racisme aveva annunciato di volerli denunciare tutti. Per due di loro il procedimento era stato archiviato, ma altri due erano stati rinviati a giudizio davanti al tribunale penale della capitale francese che oggi ha condannato uno di loro, un ristoratore, a una multa di 4.000 euro e due anni di squalifica dallo stadio per aver fatto il saluto nazista ai tifosi parigini. L’altro tifoso juventino, un 19enne, è stato invece condannato per insulto razzista a una multa di 1.500 euro per aver mimato il verso di un gorilla nei confronti di un tifoso del Psg. I due sono stati inoltre condannati a pagare simbolicamente un euro di danni e 800 euro di spese legali a due associazioni di parte civile, Sos Racisme e la Lega internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo.

