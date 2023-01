Ghislaine Maxwell: «La foto del principe Andrea con Virginia Giuffre è un falso» – Il video

Ghislaine Maxwell ne è certa. La foto del principe Andrea con Virginia Giuffre è finta. Un fotomontaggio. La donna lo ha sostenuto in un intervista rilasciata al talk show statunitense Jeremy Kyle Live dal carcere della Florida dove è detenuta dall’anno scorso. Deve scontare una pena di 20 anni per aver aiutato il finanziere Jeffrey Epstein a commettere gli abusi sessuali di cui è stato trovato colpevole prima della sua morte, nel 2019. «Non ci credo che quella foto è vera. Nemmeno per un secondo», la si sente dichiarare alle telecamere della trasmissione in videocollegamento. «Non c’è mai stato un originale, finora io ho solo visto fotocopie», ha aggiunto parlando del noto scatto che sarebbe risalirebbe a una festa proprio a casa londinese di Maxwell nel 2001. Nella foto la donna appare sullo sfondo, mentre in primo piano si vede il principe Andrea sorridere con un braccio attorno alla vita di Virginia Giuffre.

La foto

Lo scatto oggetto di discussione

L’immagine è stata spesso usata a sostegno delle accuse di abusi nel caso Epstein, di cui Giuffre sarebbe stata vittima, per mano del principe Andrea, che nel caso ha patteggiato per non andare in tribunale, pagando 12 milioni di sterline alla sua accusatrice. Non è la prima volta che Maxwell sostiene che la foto non sia vera, lo aveva già fatto nell’agosto del 2022, parlando a Cbs News. La stessa tesi è appoggiata proprio dal reale inglese che nel 2019 aveva detto alla Bbc: «Nessuno può provare che quella foto non sia stata modificata». Il tutto, mentre Maxwell si è appellata alla decisione del 2022 che l’ha condannata.

