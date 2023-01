Corruzione in Ucraina: il repulisti annunciato da Zelensky e le dimissioni nel suo staff e nel governo di Kiev

Il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko si è dimesso. Tymoshenko ha scritto su Telegram di aver chiesto al presidente Volodymyr Zelensky di sollevarlo dalle sue funzioni. Sul sito web presidenziale è stato pubblicato un decreto che accetta le dimissioni di Tymoshenko. Anche il vice ministro della Difesa dell’Ucraina, Vyacheslav Shapovalov, ha rassegnato le sue dimissioni citando «accuse di corruzione» provenienti dai mezzi di informazione. Secondo i media ucraini nelle prossime ore potrebbero arrivare altri cambiamenti nel governo di Kiev. Nei giorni scorsi erano emersi fatti di corruzione nell’ambito dei rifornimenti alimentari per l’esercito. Nel suo discorso serale di ieri lo stesso Zelensky aveva annunciato una riorganizzazione: «Ci sono già decisioni – alcune oggi, altre domani – che riguardano il personale, funzionari a vari livelli nei ministeri e in altre strutture del governo centrale, così come nelle regioni e nelle forze dell’ordine». Nel fine settimana scorso, la polizia anti-corruzione ha dato notizia dell’arresto del vice ministro per le infrastrutture, sospettato di aver percepito una tangente di 400mila dollari per l’importazione di generatori, accusa respinta dall’interessato. Un’inchiesta giornalistica ha intanto fatto emergere l’accusa nei confronti del ministero della Difesa di aver pagato prezzi eccessivi per le razioni di cibo dei soldati. Il fornitore ha risposto parlando di errore tecnico ed ha escluso passaggi di denaro.

