Fedez, pace fatta dopo le risate su Emanuela Orlandi. Il fratello Pietro: «Mi ha chiamato per scusarsi. Ha capito di aver sbagliato» – Il video

«Fedez mi ha chiamato ieri e si è scusato. Mi ha detto che non voleva essere irrispettoso e che ha capito di aver sbagliato». Questo il commento sulle polemiche di questi giorni da parte di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983 a Roma e su cui la giustizia vaticana ha recentemente deciso di riaprire le indagini. In una puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez aveva parlato della questione con il giornalista Gianluigi Nuzzi. A un certo punto, il cantante si è lasciato andare a una battuta – «Beh, innanzi tutto possiamo dire che non l’hanno mai trovata» – ed è scoppiato in una fragorosa risata. Un episodio che ha messo in imbarazzo anche lo stesso Nuzzi, ospite del podcast. Oggi, il giornalista di Quarto Grado ha dialogato in diretta Instagram con Pietro Orlandi, che ha ammesso di esserci «rimasto male» per le parole del rapper ma anche di aver «apprezzato le sue scuse». «In questi anni ne ho sentite davvero di tutti i colori e ieri mi sono arrivate tantissime richieste di commento. Perché non sono arrivate quando si trattava di cose davvero importanti per la vicenda di Emanuela?», si è chiesto Pietro Orlandi nel corso della diretta Instagram. Poi, un ultimo commento sulla polemica di questi giorni: «Vorrei ringraziare Fedez perché ha dedicato un’ora alla storia di mia sorella. Quando mi ha chiamato mi ha detto che magari ci vedremo in trasmissione per parlare ancora della vicenda». Questa mattina, durante la trasmissione The Breakfast Club su Radio Capital, era stato Gianluigi Nuzzi a commentare la vicenda. «La risata di Fedez era inopportuna. Infatti io ero in imbarazzo, come risulta palese dalle mie espressioni facciali. A me il black humor non piace. Ognuno ha i suoi gusti, ma faccio fatica a capirlo».

