Qatargate, il giudice belga Michel Claise e i suoi vice in procura a Milano – Il video

Il giudice istruttore belga Michel Claise, che sta coordinando l’inchiesta a Bruxelles per corruzione da parte del Qatar, è arrivato questa mattina a Milano per incontrare i vertici dell’ufficio della Procura e gli ufficiali della guardia di Finanza. Con lui anche il procuratore federale belga Frederic Van Leeuw e i suoi vice, per coordinare con gli inquirenti italiani le prossime mosse e fare un punto della situazione. Tra le altre cose, è stata realizzata la copia forense del materiale contenuto dei pc, nei cellulari e negli altri dispositivi informatici sequestrati in seguito a un ordine di investigazione europeo in Italia eseguito, per esempio, nei confronti di Silvia Panzeri e Maria Dolores Colleoni, figlia e moglie di Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato in carcere a Bruxelles e che ora sta collaborando con la magistratura.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: