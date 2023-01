La classifica del Guardian: Messi miglior calciatore al mondo, Ronaldo scivola al 51esimo posto

Lionel Messi passa dal secondo al primo posto, mentre il suo storico rivale Cristiano Ronaldo sprofonda dall’ottava alla cinquantunesima posizione. Il quotidiano inglese The Guardian ha pubblicato oggi la sua classifica dei 100 migliori calciatori al mondo. E nella graduatoria stilata dai 206 giudici selezionati, le sorprese non mancano. Dopo la vittoria ai Mondiali in Qatar, Leo Messi è stato votato come miglior calciatore al mondo. Al secondo posto, l’altro finalista mondiale – nonché suo compagno di squadra al Paris Saint-Germain – Kylian Mbappé. Sul terzo gradino del podio c’è Karim Benzema, l’attaccante del Real Madrid e vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro. Completano la top ten: Erling Haaland (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcellona), Vinìcius Jùnior (Real Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool). Scivola invece dall’ottavo posto del 2021 al 51esimo del 2022 Cristiano Ronaldo, fresco del trasferimento tra le fila del Al Nassr a seguito della delusione ai Mondiali in Qatar.

Pochi campioni in Serie A

Ma quanti dei 100 migliori calciatori al mondo giocano nella Serie A? In verità, non molti. Tra i giocatori che sono finiti nella classifica stilata dal Guardian, soltanto 13 militano in squadre italiane. Il primo di loro, al 23esimo posto, è Rafael Leão del Milan. Seguono nella classifica generale: Olivier Giroud (Milan, 30), Ángel Di María (Juventus, 38), Theo Hernández (Milan, 46), Sofyan Amrabat (Fiorentina, 49), Victor Osimhen (Napoli, 52), Dusan Vlahovic (Juventus, 66), Marcelo Brozovic (Inter, 68), Lautaro Martínez (Inter, 70), Nicolò Barella (Inter, 73), Mike Maignan (Milan, 74), Ciro Immobile (Lazio, 87), Sandro Tonali (Milan, 96).

Foto di copertina: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

