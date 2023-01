A 300 km/h sull’Autofiori, la sbruffonata sui social con una sola mano sul volante – Il video

A 301 chilometri orari sull’Autofiori, all’altezza di Sanremo, in un tratto autostradale dove il limite massimo di velocità è di 120 km/h. Per di più, con una sola mano sul volante, mentre l’altra è impegnata a reggere il telefono per documentare “l’impresa”. Il filmato è stato pubblicato lo scorso 24 dicembre su una pagina Instagram che raccoglie tanti altri video della stessa tipologia. Ancora non è nota l’identità del conducente, mentre pare che l’auto utilizzata sia una Mercedes Amg E63S: 612 cavalli, trazione integrale, cambio sequenziale a 9 rapporti e capacità di passare da 0 a 100 km/h in soli tre secondi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: