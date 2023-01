Dentro la casa di Messina Denaro, dai peluche alla palestra: com’era l’appartamento subito dopo l’arresto – Il video

A prima vista sembrerebbe una casa come tante quella in cui ha abitato Matteo Messina Denaro in vico San Vito a Campobello di Mazara. In un video dei carabinieri del Ros all’interno di quel primo covo emerso nelle indagini, subito dopo l’arresto del boss mafioso il 16 gennaio, appare una casa tutto sommato ordinata, con diversi quadri alle pareti, una scarpiera piena di calzature costose in una stanza con l’asse da stiro, e poi una panca per gli esercizi e un salotto con tv e qualche libro. Dei poster ai muri erano emersi già nei giorni scorsi i primi dettagli, a cominciare da quello che raffigura Joker e poi il Padrino, nell’immagine di scena che mostra Al Pacino nel terzo episodio della saga di Francis Ford Coppola. E poi i Girasoli di van Gogh e altre riproduzioni.

